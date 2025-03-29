Міжнародна федерація бобслею та скелетону перенесла розгляд допуску росіян на вересень

Позачерговий Конгрес Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) проголосував за перенесення розгляду питання допуску російських атлетів до змагань під егідою організації.

Про це повідомила Tribuna.com.

За відповідну пропозицію проголосувала переважна більшість учасників Конгресу, що відбувся в онлайн-режимі.

За наявною інформацією, рішення про безпосередній допуск до змагань спортсменів із Росії сьогодні частково розглядалося за участю спортивного директора Міжнародного олімпійського комітету Кіта Макконнела, але так і не було ухвалено.

Питання розглянуть на черговому Конгресі IBSF 11-12 вересня. До того моменту відсторонення російських і білоруських атлетів на змаганнях IBSF залишається чинним.

Наразі бобслей і скелетон перебувають серед зимових видів спорту, які ще не повернули росіян напередодні ОІ-2026.