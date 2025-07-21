Підготовка була на високому рівні: тренер – про срібло України на ЄЮОФ-2025

Тренер Володимир Іванчук оцінив срібну медаль своїх підопічних – Юлії Ісаченко та Іллі Лащ у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар.

Цитує наставника НОК України.

Фахівець відзначив якісну підготовку до змагань.

"Підготовка була на високому рівні — звідси й результат. Звісно, було помітно, що це для них перші такі змагання під олімпійським символом, і вони хвилювалися. Але впоралися. У фіналі, можна сказати, трохи не пощастило. Сподіваємося, що наступні старти будуть успішнішими", – розповів Іванчук.

Нагадаємо, український дует впевнено виграв кваліфікацію, однак згодом у драматичному фінальному поєдинку проти представників Іспанії поступився з рахунком 10:12.

Зазначимо, що ЄЮОФ-2025 триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.