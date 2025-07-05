На війні з Росією загинув український веслувальник

Відомий український веслувальник Юрій Бредак загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту.

Бредак був майстром спорту з академічного веслування. Він ставав призером чемпіонатів України та брав участь у міжнародних змаганнях. Є випускником 1999 року Національного університету фізичного виховання і спорту України.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії став на захист України, та повернувся на передову навіть після поранення. Загинув 23 червня під час виконання бойового завдання на фронті. У Бредака залишилася дружина Ірина та дві доньки.

Раніше повідомлялося про те, що 16-річний український самбіст Олексій Петренко загинув внаслідок російського обстрілу в Житомирській області.