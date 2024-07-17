6 медалей та 2 рекорди: Україна успішно виступила на чемпіонаті світу з підводного спорту
Збірна України з підводного плавання здобула 6 медалей на чемпіонаті світу, який проходив у сербському Белграді.
Про це повідомляє Федерація підводного спорту та підводної діяльності України.
Всього на ЧС змагалися 312 спортсменів з 35 країн. Україну представляли 19 плавців.
Нагороди українських спортсменів на ЧС
Срібло
- Олексій Захаров (1500 м в ластах);
- Анастасія Макаренко, Анна Яковлева, Софія Гречко, Вікторія Уварова (естафета 4х200 м в ластах);
- Софія Гречко (400 м в ластах).
Бронза
- Євгенія Тимошенко (100 м в біластах);
- Анастасія Макаренко, Софія Гречко, Єлизавета Гречихіна, Вікторія Уварова (естафета 4х100 м в ластах);
- Софія Гречко (200 м в ластах).
Також зазначимо, українці побили два національні рекорди: Вікторія Уварова (100 м в ластах); Артур Артамонов, Євгенія Тимошенко, Сергій Сміщенко, Вікторія Уварова (естафета 4х100 м мікс).