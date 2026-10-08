Україна виборола ще 30 ліцензій на Європейські ігри-2027
НОК України
Україна здобула ще 30 ліцензій на Європейські ігри-2027.
Про це повідомляє НОК України.
Нові ліцензії отримали представники регбі-7, спортивної аеробіки та стрибків на батуті.
- Регбі-7– 26 ліцензій: чоловіча та жіноча збірні.
- Спортивна аеробіка– 2 ліцензії: змішана пара.
- Стрибки на батуті– 2 ліцензії: чоловічі та жіночі особисті змагання.
Загалом Україна вже має 37 перепусток на змагання.
Раніше Україна здобула чотири ліцензії у кульовій стрільбі та три– у стрільбі з лука. Склад української команди визначать ближче до початку Ігор. Найближчим часом очікується підтвердження перепусток і в інших видах спорту.
IV Європейські ігри відбудуться 16–27 червня 2027 року в Стамбулі, Туреччина.
На них будуть розіграні прямі квоти на Олімпіаду-2028. Крім того, спортсмени матимуть можливість потрапити на ОІ завдяки системам олімпійського рейтингу.