Україна виборола ще 30 ліцензій на Європейські ігри-2027

Україна здобула ще 30 ліцензій на Європейські ігри-2027.

Про це повідомляє НОК України.

Нові ліцензії отримали представники регбі-7, спортивної аеробіки та стрибків на батуті.

Регбі-7– 26 ліцензій: чоловіча та жіноча збірні.

Спортивна аеробіка– 2 ліцензії: змішана пара.

Стрибки на батуті– 2 ліцензії: чоловічі та жіночі особисті змагання.

Загалом Україна вже має 37 перепусток на змагання.

Раніше Україна здобула чотири ліцензії у кульовій стрільбі та три– у стрільбі з лука. Склад української команди визначать ближче до початку Ігор. Найближчим часом очікується підтвердження перепусток і в інших видах спорту.

IV Європейські ігри відбудуться 16–27 червня 2027 року в Стамбулі, Туреччина.

На них будуть розіграні прямі квоти на Олімпіаду-2028. Крім того, спортсмени матимуть можливість потрапити на ОІ завдяки системам олімпійського рейтингу.