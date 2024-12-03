Фергі-тайм починається: Єрмак порівняв війну в Україні з футболом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зараз в Україні починається "фергі-тайм" – вирішальний час наприкінці гри, коли Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона виривав перемогу.

Про це він сказав під час міжнародного форуму "Сила спортивної дипломатії". Його слова передає Міністерство молоді та спорту України.

"Манчестер Юнайтед став відомим у всьому світі завдяки "фергі-тайм". Це вирішальний час наприкінці гри, коли МЮ збирав усі свої сили, проводив разючі контратаки і здобував перемогу. Сьогодні для України потрібен саме цей "фергі-тайм". Нам потрібно зібрати всю силу, всю витримку, щоб виграти цю битву за майбутнє. В цьому ми покладаємось на вас, наших спортсменів. Кожен з вас є дипломатом, амбасадором України. Ви представляєте нашу культуру, нашу волю до перемоги і нашу мрію про мир. Разом ми переможемо. "Фергі-тайм" починається", – заявив Єрмак.

Він також зазначив, що важливо посилювати санкції проти спортсменів з Росії, адже їхня участь у змаганнях є легітимізацією агресії.

"Завдяки злагодженій роботі наших дипломатів та партнерів нам вдалося забезпечити повне відсторонення Росії від Олімпійських ігор. Вперше з 1984 року російські офіційні структури відсторонені від Олімпіади. Це важлива перемога для нас і для відновлення цінностей в міжнародному спорті", – додав він.

Раніше Ольга Харлан наголосила, що українські спортсмени повинні й надалі під час виступів нагадувати світу, що в Україні триває війна.