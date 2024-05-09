Українська гімнастка пронесла олімпійський вогонь у Франції

Українська гімнастка Марія Височанська пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції.

Про це повідомляє AP News.

Спортсменка стала факелоносицею і лідеркою команди спортсменів з країн ЄС, які пройшли з вогнем вулицями Марселя у День Європи.

"Дуже важко передати словами всі емоції, які я відчуваю. Я відчуваю гордість і неймовірне щастя, що Україна стала 28-ю країною (яка нестиме вогонь разом з країнами ЄС), і що капітан удостоїв мене честі, дозволивши нести олімпійський вогонь", — сказала Височанська.

Батько Марії є військовослужбовцем з 2015 року. Він захищав Україну на Донбасі та отримав важке поранення під час боїв за Донецький аеропорт.

Зазначимо, що Височанська у 2020 році зробила внесок у чотири медалі для України на чемпіонаті Європи. Українка є фіналістка Олімпійських ігор в Токіо.

Олімпійські ігри відбуватимуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Олімпійський вогонь відвідає понад 400 французьких міст, перетинаючи країну, перш ніж потрапить до Парижа.