Бодібілдера з Дніпра дискваліфікували за виступ під пісню російською мовою

Скандал трапився під час Відкритого Кубку України з бодібілдингу в Львові, який відбувся 18 травня. Один із учасників змагань із Дніпра виступав під пісню російською мовою.

Одна із глядачок турніру записала виступ на відео та висловила своє обурення. Організатори турніру, WABBA Ukraine, вже опублікували заяву з вибаченням за інцидент і наголосили на тому, що з моменту заснування організації 2005 року вона була єдиною, де всі офіційні змагання проводили виключно українською мовою.

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Результат спортсмена, який виступав під пісню російською мовою, було анульовано. В регламент турніру внесено зміни, що забороняють використання мови агресора у виступах.