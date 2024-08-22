Українські танцівники вдало виступили на відкритому чемпіонаті Німеччини

Представники України вдало виступили на відкритому чемпіонату Німеччини.

Про це повідомляє телеграм-канал Base of Ukrainian sports.

За підсумками чемпіонату у віковій групі ювенали-ІІ відзначилися Олівія Кузів та Роман Штеплюк. Юні українці посіли друге місце у "латині".

Вікторія Мельник і Даниїл Дроник посіли третю позицію у змаганні категорії Open. Пара з України здобула нагороду у категорії юніори 1 у програмі "10 танців".

У змаганнях брала участь 41 пара з 17 країн світу. Сам турнір тривав 5 днів.

Раніше ми повідомляли, що український снукерист Юліан Бойко поступився британцю Раяну Девісу на турнірі Q Tour 2024.