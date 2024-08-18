Бойко поступився у чвертьфіналі Q Tour зі снукеру

Український снукерист Юліан Бойко поступився британцю Раяну Девісу на турнірі Q Tour 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2.

Британець розпочав гру з тотальної домінації, і за рахунку 3:0 вже здавалося, що Бойко програє не створивши жодного опору, але українець зміг відігратися до показника 2:3, і не втримавши переможну серію віддав останній фрейм Девісу. Зазначимо, що в 1/8 фіналу Бойко обіграв Ліама Хайфілда з таким самим рахунком.

Q Tour 2024

Чвертьфінал, 18 серпня

Раян Девіс (Уельс) — Юліан Бойко (Україна) 4:2

Зазначимо, що Q Tour — це серія турнірів зі снукеру, яка є головним відбірковим етапом до Світового снукерного мейн-туру. В 1/8 фіналу Бойко обіграв англійця Ліама Хайфілда.

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