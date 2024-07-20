Українські скелелази здобули 4 медалі на Кубку Європи серед молоді

Українські скелелази завоювали чотири нагороди на Кубку Європи серед молоді, що відбувається в словацькій Жиліні.

Українці здобули нагороди в дисципліні "швидкість". Срібло на рахунку Ілля Єгоркіна (U-20) та Євгенії Колесник (U-16). Також у добірку України дві бронзи — Дар'я Ткачова (U-20) та Денис Галюгін (U-20).

Нагадаємо, що Ярослав Ткач та Євгенія Казбекова завоювали олімпійську ліцензію в скелелазінні. За медалі в Парижі українські спортсмени будуть боротися з 5 по 10 серпня.

Зазначимо, що Олімпійські ігри-2024 розпочнуться 24 липня з футбольного та регбі турніру. Церемонія відкриття та офіційний початок ОІ-2024 відбудеться 26 липня.