Казбекова стала призеркою чемпіонату Європи зі скелелазіння

Українка Євгенія Казбекова завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи-2024 зі скелелазіння в програмі складність.

Казбекова стала другою на континентальній першості, що відбувається у швейцарському Вілларі. Євгенія кваліфікувалася до фіналу з п'ятим результатом.

У вирішальній стадії змагань українська скелелазка зуміла пролізти 38 зачіпок складної траси. Ця медаль стала для неї першою в кар'єрі на ЧЄ, а також вона стала першою українкою, яка здобула нагороду чемпіонату Європи в цьому виді програми.

Раніше Євгенія Казбекова не зуміла пробитися до фіналу Олімпійських ігор-2024, посівши 15 місце в півфіналі.