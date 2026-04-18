Українка Галай підкорила сьому за висотою вершину світу

37-річна українська альпіністка Ірина Галай здійснила успішне сходження на сьому за висотою вершину світу – Дхаулагірі (8167 м), яка розташована в Гімалаях на території Непалу.

У 1808-1838 роках, після розрахунків Вільяма Вебба, Дхаулагірі навіть вважалася найвищою вершиною світу, однак згодом втратила цей статус.

Зазначимо, що майже 10 років тому, 20 травня 2016-го, Ірина Галай стала першою українкою, яка підкорила Еверест.

Це вже друге сходження Галай під час повномасштабної війни. 12 квітня 2024 року вона піднялася на одну з найнебезпечніших вершин світу – Анапурну (8091 м). Тоді своє сходження альпіністка присвятила Збройним силам України та українським жінкам-військовослужбовицям.

На початку повномасштабного вторгнення Ірина Галай служила у складі Мукачівської територіальної оборони.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Галай увійшла до рейтингу "УП100 Сила жінок" від "Української правди".