Історична подія: українські сумоїсти здобули перемогу на турнірі в Токіо

Українські сумоїсти вперше в історії взяли участь у Великому турнірі з сумо, що пройшов 23 січня в Токіо.

Сергій Соколовський із Мелітополя (відомий під псевдонімом Шиші Масару) та Данило Явгусишин із Вінниці (Аонішикі Арата) досягли феноменального успіху, здобувши по 10 перемог із 11 можливих у категорії Juryo, яка є другим за престижністю дивізіоном професійного сумо. Це найкраще досягнення українців у цьому традиційному японському виді спорту.

Визначна подія сталася 23 січня в японському сумо - вперше в історії цього виду на престижному Великому турнірі в Токіо глядачі побачили протистояння двох майстрів з України, які представляють еліту японського сумо - Шіші (Сергія Соколовського) та Аонішікі (Данила Явгусишина). pic.twitter.com/j1L8KMWd3z — Beerhoff 🇺🇦 (@jackill_) January 27, 2025

Посол України в Японії Сергій Корсунський привітав борців із тріумфом, підкресливши їхній внесок у популяризацію України у світі.

Особливо вражаючим є шлях Сергія Соколовського, чия родина пережила російську окупацію, що надає його перемозі ще більшої емоційної глибини.

Українці стали другим і третім представниками нашої країни в історії професійного сумо після легендарного Івана Боришка, відомого як Тайхо Кокі.

Читайте також : Легендарний сумоторі на ім’я Іван

Зазначимо, турнір, у якому змагалися українці, є одним із шести найпрестижніших щорічних змагань, організованих Асоціацією сумо Японії. Категорія Juryo, в якій виступили Соколовський і Явгусишин, є важливим етапом для підвищення в рейтингу.