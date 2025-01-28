У США під час університетських змагань з легкої атлетики глядача вбило молотом

У США під час університетських змагань глядача на трибуні вбило спеціальним молотом, який кинув один зі спортсменів.

Про це пише BBC.

Інцидент стався в неділю під час змагань в кампусі Університету Колорадо-Спрінгс.

Представник університету сказав, що глядач "загинув, коли молот, кинутий учасником, подолав сертифіковані бар'єри та влучив у нього".

Відомо, що чоловіка звали Вейд Ленгстон, йому було 57 років. Він був батьком одного з учасників змагань. Вейд закрив собою дружину та іншого сина, які були поруч на трибуні.

"Ми розбиті серцем через цю жахливу аварію і зосереджені на підтримці всіх учасників", — сказала ректорка Колорадо-Спрінгзського університету Дженніфер Собанет.

Зазначимо, що вага легкоатлетичного молота може досягати 7,26 кг.

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