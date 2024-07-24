"487": У Лондоні зробили інсталяцію на честь загиблих на війні українських спортсменів

На Парламентській площі Лондона за підтримки Національного олімпійського комітету України та Спорткомітету України відбулась інсталяція, на якій вшанували пам'ять загиблих на війні українських спортсменів.

У центрі експозиції присутній 3D-дисплей із числом "487" — приблизна кількість українських атлетів, які загинули на війні станом на початок липня 2024 року. Навколо дисплея розставлені елементи спортивного інвентарю, які пов'язані з атлетами.

487 Ukrainian athletes have been killed since the start of #Russia's invasion of #Ukraine



They're being remembered with an installation in Parliament Square



Oksana Rakhra and Kateryna Ishchenko explain their stories and why this is so important to them#KayBurley SS pic.twitter.com/kdGL9djHGi — Kay Burley (@KayBurley) July 24, 2024

Напередодні ми повідомили про загибель майстра спорту, чемпіона України та Європи з паверліфтингу Андрія Мазановича.