"487": У Лондоні зробили інсталяцію на честь загиблих на війні українських спортсменів
На Парламентській площі Лондона за підтримки Національного олімпійського комітету України та Спорткомітету України відбулась інсталяція, на якій вшанували пам'ять загиблих на війні українських спортсменів.
У центрі експозиції присутній 3D-дисплей із числом "487" — приблизна кількість українських атлетів, які загинули на війні станом на початок липня 2024 року. Навколо дисплея розставлені елементи спортивного інвентарю, які пов'язані з атлетами.
Напередодні ми повідомили про загибель майстра спорту, чемпіона України та Європи з паверліфтингу Андрія Мазановича.