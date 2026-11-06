Аонішікі назвав найскладнішого суперника

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин вважає, що його головний суперник – це він сам.

Про це 22-річний спортсмен зізнався в інтерв'ю для Lb.ua.

"Найскладніший суперник для мене – я сам. Завжди з такою філософією борюся. Якщо ти не можеш перебороти себе, то не зможеш перемогти суперника.

Віра з боку оякати (тренера – прим.)? Мені здається, що зі самого початку моєї кар'єри він вірить у мене більше, ніж я сам. Зазвичай він мені каже, що все буде добре, і так і виходить, тому немає сенсу йому не довіряти".