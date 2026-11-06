Аонішікі назвав найскладнішого суперника
Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин вважає, що його головний суперник – це він сам.
Про це 22-річний спортсмен зізнався в інтерв'ю для Lb.ua.
"Найскладніший суперник для мене – я сам. Завжди з такою філософією борюся. Якщо ти не можеш перебороти себе, то не зможеш перемогти суперника.
Віра з боку оякати (тренера – прим.)? Мені здається, що зі самого початку моєї кар'єри він вірить у мене більше, ніж я сам. Зазвичай він мені каже, що все буде добре, і так і виходить, тому немає сенсу йому не довіряти".
Раніше Данило висловив вдячність українським уболівальникам за підтримку.
Українець дебютував у сумо у вересні 2023 року. За 8 турнірів він пройшов 5 нижчих дивізіонів.
Під час виступів у макуучі (найсильніший дивізіон) здобув 108 перемог при 37 поразках. На рахунку українця 3 Кубки Імператора та 2 джун-юшо (других місць).