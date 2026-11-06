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Аонішікі назвав найскладнішого суперника

Руслан Травкін — 6 листопада 2026, 21:45
Аонішікі назвав найскладнішого суперника
nikkansports.com

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин вважає, що його головний суперник – це він сам.

Про це 22-річний спортсмен зізнався в інтерв'ю для Lb.ua.

"Найскладніший суперник для менея сам. Завжди з такою філософією борюся. Якщо ти не можеш перебороти себе, то не зможеш перемогти суперника.

Віра з боку оякати (тренера – прим.)? Мені здається, що зі самого початку моєї кар'єри він вірить у мене більше, ніж я сам. Зазвичай він мені каже, що все буде добре, і так і виходить, тому немає сенсу йому не довіряти".

Раніше Данило висловив вдячність українським уболівальникам за підтримку.

Українець дебютував у сумо у вересні 2023 року. За 8 турнірів він пройшов 5 нижчих дивізіонів.

Під час виступів у макуучі (найсильніший дивізіон) здобув 108 перемог при 37 поразках. На рахунку українця 3 Кубки Імператора та 2 джун-юшо (других місць).

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Сумо

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