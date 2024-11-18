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Внаслідок російського обстрілу загинув майстер спорту Сергій Сухарєв

Микола Дендак — 18 листопада 2024, 18:22
Внаслідок російського обстрілу загинув майстер спорту Сергій Сухарєв
Facebook Альони Яциної

Майстер спорту зі спортивного орієнтування Сергій Сухарєв загинув внаслідок російської обстрілу по житловому мікрорайону у Сумах, що стався 17 листопада.

Про це повідомляє Суспільне.

Сухарєв виступав за збірну Сумщини на змаганнях зі спортивного орієнтування та був суддею національної категорії.

Окрім цього, він розробив програму "Орієнтир", за допомогою якої можна обслуговувати змагання зі спортивного орієнтування різних організаційних рівнів. Він також був автором сотень карт та методичних матеріалів для спортсменів.

Нагадаємо, нещодавно голова НОК України Вадим Гутцайт розповів про те, скільки українських спортсменів загинуло на війні з Росією.

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