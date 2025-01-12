Снукерна Ліга чемпіонів: Марк Селбі продовжує захист титулу

У Лестері завершився перший етап стартового турніру нового календарного року – BetVictor Championship League Invitational 2025. Змагання не належать до категорії рейтингових, проте по-своєму цікаві та оригінальні.

Читайте також : Відео колонка ОʼСалліван повівся як дитина: огляд стартових матчів Ліги чемпіонів зі снукеру

Так, приміром, снукеристи грають "за зачиненими дверима", тобто без глядачів. А сума призових невідома аж до фіналу, бо гроші тут платять навіть за кожний виграний фрейм. Тому якби всі матчі завершилися з рахунком 3:0, організатори мали б виплатити гравцям 152,8 тис. фунтів. А якби рахунок був би 3:2, то сума зросла б до 205 тис. Інша цікавинка – це "міграція" гравців з групи до групи. У групі №1 було 7 гравців.

Після матчів "кожен проти кожного" гравці, що посіли 6 та 7 місця, вибули з подальшої боротьби. Перші ж чотири у форматі плейоф виявили переможця групи. Він чекатиме, поки зіграють всі 7 груп і визначаться всі сім переможців, які й увійдуть до складу "Групи переможців". Гравець, який посів 5 місце, разом з іншими трьома "одногрупниками" перейшов до групи №2, де їх уже чекали інші три гравці.

Джек Джонс – вже герой

Чинним чемпіоном Ліги чемпіонів є Марк Селбі (до речі, уродженець Лестера!). Минулого року він у фіналі переміг Джо О’Коннора і заробив 25,6 тис. фунтів. Його суперник по фіналу примножив свої статки на 16,4 тис. А цього року Джек Джонс вже може розраховувати на 19,1 тис. фунтів призових.

Джек Джонс Getty Images

Річ у тім, що Джонс потрапив до групи №1, але програв у фіналі. Перейшов у групу №2 – і історія повторилася. Як повторилася вона і в групах №№ 3 і 4! Тобто валлієць зіграв за 8 днів (з 3 по 11 січня у нього був лише день відпочинку – 5-го числа!) 32 поєдинки. При цьому він примудрився і в групі №1, і в групі №2 зробити найбільшу серію, а за це також передбачена грошова винагорода.

Щодо ж найбільшої серії в групі №2, то вона стала історичною – це був перший максимальний брейк в кар’єрі 31-річного спортсмена. І перший у 2025-му році (якщо говорити про професійних снукеристів). Загалом же Джонс зробив на турнірі уже 20 (!) сенчурі. А рік тільки розпочався! І валлієць продовжить свої виступи вже в групі №5 (матчі пройдуть 20 та 21 січня там же, у Лестері). Одним словом, на цю мить Джек може пишатися своїм виступом на турнірі.

Селбі – у "Групі переможців"

Марк Селбі розпочав захист титулу з групи №3. І розпочав блискуче – виграв перші 5 поєдинків. Точніше, виграв всі 6, але після відмови Ронні О’Саллівана продовжувати боротьбу на турнірі всі результати матчів за його участі було анульовано. А от у півфіналі Марк програв Джонсу (1:3).

Втім, обидва гравці перейшли в групу №4, і тут Марк взяв реванш у Джека. Він обіграв його і на груповому етапі, і у фіналі не залишив шансів – 3:0. То ж Селбі чекає на суперників у "Групі переможців". Компанію йому склали Хосейн Вафаей (виграв групу №1), Сі Цзяхуей (№2) та чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон. Нагадаємо, що матчі у цій групі заплановані на 3-4 лютого.

Втім, нудьгувати любителям снукеру не доведеться. Адже вже в неділю, 12 січня, стартує Мастерс. Так, турнір також не рейтинговий, проте в ньому беруть участь 16 кращих гравців світу! Проте є нюанс: 16 кращих на момент закінчення чемпіонату Великої Британії (1 грудня минулого року). І ще один нюанс – чинний переможець турніру, Ронні О’Салліван, відмовився захищати титул, пославшись на стан здоров’я.

Читайте також : Легендарний О'Салліван знявся з турніру Masters

О’Саллівана замінив №17 на той момент – Ніл Робертсон. Саме йому випала честь грати перший поєдинок нинішнього Мастерса. Суперником австралійця буде Джон Хіггінс. Початок зустрічі – о 15:00 за Києвом. Транслюватимуть турнір телеканали Євроспорт-1 та Євроспорт-2. Не пропустіть!

Володимир Кунгуров для "Чемпіона"

Відповідальний редактор – Денис Шаховець