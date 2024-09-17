Гравець Канзас-Сіті Чіфс пропустить тривалий термін через перелом
Айзея Пачеко
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Раннінбек Канзас-Сіті Чіфс Айзея Пачеко пропустить 6-8 тижнів через перелом малогомілкової кістки.
Про це повідомляє сайт Yardbraker.
Під час гри Національної футбольної ліги проти Цинциннаті Бенгалз гравець в ігровому епізоді зіштовхнувся з представниками суперника. Як показали медичні тести, у футболіста перелом. 25-річний Пачеко перенесе операцію.
За словами аналітика НФЛ Яна Рапопорта терміни повернення Пачеко залежатимуть від того, як він відновиться після хірургічного втручання.
Молодий гравець має провідну роль у нападі Чіфс. За нетривалу кар'єру 251 пік драфту-2022 набрав 1900 ярдів та 13 тачдаунів.
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