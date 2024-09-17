Гравець Канзас-Сіті Чіфс пропустить тривалий термін через перелом

Раннінбек Канзас-Сіті Чіфс Айзея Пачеко пропустить 6-8 тижнів через перелом малогомілкової кістки.

Про це повідомляє сайт Yardbraker.

Під час гри Національної футбольної ліги проти Цинциннаті Бенгалз гравець в ігровому епізоді зіштовхнувся з представниками суперника. Як показали медичні тести, у футболіста перелом. 25-річний Пачеко перенесе операцію.

This appears to be the moment of injury for Chiefs running back Isiah Pacheco. Andy Reid said Pacheco is undergoing tests. The back was seen leaving Arrowhead in a walking boot and crutches. pic.twitter.com/aPZpRe629X — Pete Sweeney (@pgsween) September 16, 2024

За словами аналітика НФЛ Яна Рапопорта терміни повернення Пачеко залежатимуть від того, як він відновиться після хірургічного втручання.

Chiefs RB Isiah Pacheco to undergo surgery this week on fractured fibula, will miss at least six weeks. (via @RapSheet) pic.twitter.com/aMAyv6upd1 — NFL (@NFL) September 16, 2024

Молодий гравець має провідну роль у нападі Чіфс. За нетривалу кар'єру 251 пік драфту-2022 набрав 1900 ярдів та 13 тачдаунів.

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