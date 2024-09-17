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Гравець Канзас-Сіті Чіфс пропустить тривалий термін через перелом

Руслан Травкін — 17 вересня, 02:44
Гравець Канзас-Сіті Чіфс пропустить тривалий термін через перелом
Айзея Пачеко
Instagram lil_poppy856

Раннінбек Канзас-Сіті Чіфс Айзея Пачеко пропустить 6-8 тижнів через перелом малогомілкової кістки.

Про це повідомляє сайт Yardbraker.

Під час гри Національної футбольної ліги проти Цинциннаті Бенгалз гравець в ігровому епізоді зіштовхнувся з представниками суперника. Як показали медичні тести, у футболіста перелом. 25-річний Пачеко перенесе операцію.

За словами аналітика НФЛ Яна Рапопорта терміни повернення Пачеко залежатимуть від того, як він відновиться після хірургічного втручання.

Молодий гравець має провідну роль у нападі Чіфс. За нетривалу кар'єру 251 пік драфту-2022 набрав 1900 ярдів та 13 тачдаунів.

Раніше ми повідомляли, що головна зірка Маямі Долфінс втретє за кар'єру отримав струс мозку під час гри НФЛ.

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