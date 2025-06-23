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Росіяни обстріляли спорткомплекс КПІ, у якому розташований відомий футзальний майданчик

Олексій Мурзак — 23 червня 2025, 13:11
Росіяни обстріляли спорткомплекс КПІ, у якому розташований відомий футзальний майданчик
АФУ

В ніч на 23 червня внаслідок російського масованого обстрілу Києва було пошкоджено спортивно-оздоровчий комплекс Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського у Солом’янському районі.

Як інформує Асоціація футзалу України, у цькому комплексі знаходиться і футзальний майданчик.

"Цей зал є alma mater для багатьох легендарних київських команд, зокрема й для багаторазового чемпіона України – Інтеркаса", – йдеться у повідомленні.

На сторінці інституту в Facebook повідомляється, що крім того, зазнали пошкоджень декілька навчальних корпусів та чотири гуртожитки, а в бізнес-центрі навпроти спорткомплексу виникла пожежа.

Інформації про постраждалих серед студентів/працівників університету немає.

Нагадаємо, у квітні росіяни обстріляли Льодовий палац у Херсоні.

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