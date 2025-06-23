Росіяни обстріляли спорткомплекс КПІ, у якому розташований відомий футзальний майданчик
АФУ
В ніч на 23 червня внаслідок російського масованого обстрілу Києва було пошкоджено спортивно-оздоровчий комплекс Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського у Солом’янському районі.
Як інформує Асоціація футзалу України, у цькому комплексі знаходиться і футзальний майданчик.
"Цей зал є alma mater для багатьох легендарних київських команд, зокрема й для багаторазового чемпіона України – Інтеркаса", – йдеться у повідомленні.
На сторінці інституту в Facebook повідомляється, що крім того, зазнали пошкоджень декілька навчальних корпусів та чотири гуртожитки, а в бізнес-центрі навпроти спорткомплексу виникла пожежа.
Інформації про постраждалих серед студентів/працівників університету немає.
Нагадаємо, у квітні росіяни обстріляли Льодовий палац у Херсоні.