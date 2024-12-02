Чемпіони терору: Буре та дядько Кадирова потрапили у список ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України разом з Центром протидії інформації РНБО та Мінмолодьспорту викрили російських спортсменів – агентів впливу РФ за кордоном.

Про це повідомляє War & Sanctions.

У список російських спортсменів, які збирають допомогу для російських військ в Україні, та при цьому залишаються членами світової спортивної спільноти потрапив колишній хокеїст Павел Буре. Друг глави Кремля Володимира Путіна неодноразово підтримував його на виборах, входив до Putin Team та навіть грав з ним в хокей. Така наближеність до Путіна не заважає Буре входити до Ради Міжнародної федерації хокею.

Також у даному списку Магомед Кадиров – заступник міністра сільського господарства Чеченської Республіки, організатор турнірів з важкої атлетики та, за сумісництвом, рідний дядько глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

" ГУР, ЦПД та Мінмолодьспорту вчергове закликають відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань, у тому числі під нейтральним прапором, виключити росіян з міжнародних спортивних організацій та припинити будь-яку співпрацю з ними", – йдеться в повідомленні Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, нещодавно голова НОК України Вадим Гутцайт розповів про те, скільки українських спортсменів загинуло на війні з Росією.