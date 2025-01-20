Плейоф НФЛ: помилка гравця Балтимора подарувала Баффало вихід у фінал конференції

Завершився другий раунд плейоф Національної футбольної ліги.

Баффало Біллс обіграв Балтимор Рейвенс із рахунком 27:25.

Господарі виграли першу половину 21:10. Це стало можливим, тому що зірки гостей Ламар Джексон і Деррік Хенрі, відверто кажучи, грали слабко.

Та наступні два періоди краще провели саме гості. У них навіть був шанс зрівняти рахунок, але Марк Ендрюс не зафіксував м'яч, хоча був уже в декількох дюймах від залікової зони.

Американський футбол – плейоф НФЛ

Баффало Біллс – Балтимор Рейвенс 27:25 (7:7, 14:3, 0:9, 6:6)

У фіналі конференції Баффало очікує зустріч із чинним чемпіоном Канзас-Сіті Чіфс. Цікавинки додає і протистояння лідерів колективів Махоумса та Джош Аллен. Джош має особистий рекорд 4-1 над квотебеком Чіфс у регулярному сезоні, але в матчах навиліт Патрік виграв усі три гри.