На війні загинув чемпіон зі спортивного орієнтування Дмитро Гуцаленко

На війні з Росією поліг кандидат у майстри спорту зі спортивного орієнтування Дмитро Гуцаленко.

Сумну звістку повідомила Федерація спортивного орієнтування України.

Лучанин Гуцаленко загинув 10 березня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Любицьке Запорізької області. Дмитру було 45 років. У лавах ЗСУ він служив на посаді командира евакуаційного взводу ремонтно-відновлювального батальйону.

"Федерація спортивного орієнтування України висловлює щирі співчуття родині Дмитра, зокрема Тетяні Гуцаленко, його рідним, друзям та побратимам. Дмитро назавжди залишиться у пам'яті як син, брат, друг і захисник України", – йдеться у повідомленні Федерації.

У мирний час Гуцаленко займався спортивним орієнтуванням та був чемпіоном прикордонних військ.

Дмитро був випускником Луцького національного технічного університету, де навчався на факультеті комп'ютерних та інформаційних технологій.

Раніше повідомлялося про загибель 9-річного хокеїста клубу Білий Барс Гордія Удовиченка. Російська армія вбила його разом з мамою під час атаки на Харків.