На війні загинув представник греко-римської боротьби

Вихованець КДЮСШ з греко-римської боротьби Болюх (Савич) Віталій загинув на війні проти Росії.

Про це повідомляє Федерація греко-римської боротьби Тернополя.

Зазначається, що він загинув 12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області.

Напередодні виконувач обов'язків міністра у справах молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що внаслідок агресії Росії загинули 456 українських атлетів і тренерів, які належали до національних збірних.

Також було зруйновано понад 500 об'єктів спортивної та 100 об'єктів молодіжної інфраструктури.