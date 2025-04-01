На війні загинув гравець Вінницьких Вовків

На війні з російськими загарбниками загинув гравець Вінницьких Вовків Дмитро Левицький.

Про це повідомила пресслужба команди.

23-річний спортсмен отримав поранення, не сумісні із життям на Курському напрямку. Зазначимо, що Левицький доєднався до Сил Оборони від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У 2021 році, в останньому матчі з американського футболу, він став MVP захисту – кращим дібеком.

Сьогодні також стало відомо про загибель на фронті вихованця ПФК Львів.