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На війні загинув гравець Вінницьких Вовків

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 13:28
На війні загинув Дмитро Левицький
Дмитро Левицький
Вінницькі Вовки

На війні з російськими загарбниками загинув гравець Вінницьких Вовків Дмитро Левицький.

Про це повідомила пресслужба команди.

23-річний спортсмен отримав поранення, не сумісні із життям на Курському напрямку. Зазначимо, що Левицький доєднався до Сил Оборони від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У 2021 році, в останньому матчі з американського футболу, він став MVP захисту – кращим дібеком.

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Сьогодні також стало відомо про загибель на фронті вихованця ПФК Львів.

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