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На війні з Росією загинув вихованець ПФК Львів

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 11:35
На війні з Росією загинув вихованець ПФК Львів
Юрій Яцків
ПФК Львів

Під час захисту України від російських окупантів загинув вихованець ПФК Львів та воротар низки клубів Юрій Яцків.

Про це повідомила пресслужба львівського колективу.

Колишньому футболісту було 26 років. Яцків загинув в районі міста Торецьк Донецької області, але обставини наразі невідомі.

"Вічна і світла пам’ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна", – йдеться у повідомленні ПФК Львів.

Протягом футбольної кар'єри Яцків захищав кольори Юності (Гійче), ФСК Яворів, бережанської Ниви, новояворівського Гірника, артасівського Стандарта та давидівського Корміла.

Раніше повідомлялось, що на фронті важкі поранення отримав вихованець київського Динамо.

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