На війні загинув фехтувальник Ігор Храмцов

У боях за Україну загинув багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України з фехтування Ігор Храмцов. Йому було 52 роки.

Про це повідомила Федерація фехтування України.

Полеглий герой вступив до лав Національної гвардії України ще в березні 2022 року. Під Покровськом Ігор отримав важке поранення. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли. В чоловіка залишилися дружина та двоє дітей.

Ще за УРСР Ігор Храмцов отримав звання майстра спорту. Він був вихованцем миколаївськоі школи рапірного фехтування.