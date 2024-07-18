Батько української баскетболістки загинув на війні

У гравчині збірної України з баскетболу 3х3 Анжеліки Ляшко на фронті загинув батько.

Про це повідомляє ФБУ.

Ляшко служив на посаді стрілець-помічник гранатометника у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго.

Герой загинув 17 липня під час виконання бойового завдання в населеному пункті Невська Луганської області.

Зазначимо, що Анжеліка напередодні представляла Україну на Європейських університетських іграх, які пройшли в угорських містах Дебрецен і Мішкольц. "Синьо-жовті" на турнірі дійшли до півфіналу, де 16 липня поступилися збірній Ризького університету імені Страдіня (5:17).