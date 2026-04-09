Майже 600 мільйонів гривень не вистачило: держава має значну заборгованість перед чемпіонами та призерами Дефлімпіади в Токіо-2025

На ХХV літніх Дефлімпійських іграх, які відбулися в Токіо з 15 по 26 листопада 2025 року, збірна Україна завоювала 100 медалей (32 золотих, 39 срібних та 29 бронзових).

Соціальний ліфт

Держава сплачує однакові суми призових олімпійцям, дефлімпійцям та паралімпійцям – еквівалент 125 тисяч доларів за золоту медаль, 80 тисяч – за срібну, 55 тисяч – за бронзову.

Призові передбачаються не лише для спортсменів, але і їхнім тренерам – в розмірі 50 відсотків від преміальних атлетів (ця норма була вперше застосована на Олімпіаді в Лондоні-2012).

Якщо взяти світову практику, то відносно невеличка кількість країн сплачує однакові призові за медалі своїм олімпійцям, паралімпійцям та дефлімпійцям. І це стало тенденцією лише в останні роки.

Дискусії щодо правильності цього кроку є і в нашій країні, де премія за золоту медаль у 20 разів перевищує середній показник ВВП на душу населення. Тобто пересічному українцеві потрібно 20 років трудитися, щоб заробити таку суму. Відповідно, вже багато років наш дефлімпійський та паралімпійський спорт стає соціальним ліфтом для певної категорії спортсменів.

Коли бюджету не вистачає

Через дефіцит бюджету у держави виникають заборгованості перед нашими спортсменами.

Так трапилося і за підсумками Дефлімпіади в Токіо-2025. Вона відбулася в листопаді того року, але з чемпіонами та призерами поки що розрахувалися менш ніж наполовину.

Про це, на запит Чемпіона, повідомляє Міністерство спорту та молоді України.

"За бюджетною програмою КПКВК 3401120 "Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх" у 2025 році було передбачено видатки на виплату винагород спортсменам – чемпіонам і призерам XXV літніх Дефлімпійських ігор та їх тренерам у сумі 581 223,9 тис. грн. За результатами виконання бюджетної програми наприкінці 2025 року було здійснено перерозподіл невикористаних коштів, у результаті чого загальний обсяг фінансування на виплату винагород було збільшено до 588 774,2 тис. грн.

За підсумками XXV літніх Дефлімпійських ігор національна дефлімпійська збірна команда здобула 100 нагород (32 золотих, 39 срібних та 29 бронзових). Водночас затверджений обсяг видатків не забезпечив повної потреби у фінансуванні зазначених виплат, у зв'язку з чим винагороди спортсменам і їхнім тренерам були виплачені на рівні близько 47,0 % від максимально можливих розмірів".

Тобто профінансованої державою на суму в майже 600 мільйонів гривень не вистачило, що сплатити нашим дефлімпійським чемпіоном та призерам призові в повному обсягу.

На 7 квітня 2026 року, через 4,5 місяці після закінчення Дефлімпіади, призові сплачені на 47 відсотків.

Як це можливо? Міністерство молоді та спорту України у своєму листі уточнює:

"Водночас зазначеними нормативно-правовими актами встановлено граничні (максимальні) розміри таких виплат із застосуванням формулювання "до", що дозволяє виплачувати винагороди з урахуванням наявного бюджетного фінансування".

Зі слів семиразової дефлімпійської чемпіонки з дзюдо Катерини Шепелюк, міністерство обіцяє виплатити дефлімпійцям решту призових до кінця календарного 2026 року.

Грошова арифметика Дефлімпіади

Ми перерахували призові, які потрібно було виплатити нашим олімпійцям.

4 000 000 ( 32х125 000 ) доларів (призові золотим медалістам);

) доларів (призові золотим медалістам); 3 120 000 ( 39х80 000 ) доларів (срібним медалістам);

) доларів (срібним медалістам); 1 595 000 ( 29х55 000 ) доларів (бронзовим медалістам).

Усього: 8 715 000 доларів.

4 357 500 (8 715 000:2) доларів (призові тренерам).

Загалом: 13 072 500 (8 715 000+4 357 500) доларів.

42,37 – курс долара на листопад 2025 року.

У підсумку 553 881 825 грн!