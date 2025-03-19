Магучіх поділилася своїм станом здоровʼя, опублікувавши фото з весняного лісу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх опублікувала у соцмережах стильні фото на фоні весняного лісу.

Олімпійська чемпіонка також поділилася інформацією про своє самопочуття напередодні старту турніру в Китаї.

"Завтра вилітаємо на чемпіонат світу у Китай! Багатьох цікавить, як справа з моєю ногою після чемпіонату Європи. І рада сказати, що попередній тиждень пройшов добре, ми з командою добре попрацювали над відновленням, тому з новими силами та емоціями побачимось у секторі в Китаї", – написала в соцмережах Ярослава.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні пройде з 21 по 23 березня у китайському Нанкіні.

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Раніше повідомлялося, що Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, що проходив у нідерландському Апелдорні.