Збірна України здобула 30 медалей та виграла командний залік на Кубку Європи з сумо

Українські сумоїсти здобули 30 медалей на Кубку Європи серед дорослих, який проходив у Польщі.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

В активі збірної України 13 золотих, 8 срібних та 9 бронзових. У підсумку "синьо-жовті" посісти перше загальнокомандне місце.

Україну на турнірі представило 37 спортсменів, всього змагалося понад 100 сумоїстів з п’яти країн.

Чемпіонами серед українців стали Єлизавета Моренко (2 золоті медалі), Дар’я Константінова, Олена Нікітінська, Марта Бонч-Бруєвич, Анастасія Філіп’єва, Важа Даіаурі, Єгор Крупський, Дмитро Зілецький, Святослав Семикрас, Нікіта Науменко, Сабір Гараєв, Олександр Вересюк.

Срібними призерами стали Катерина Палій, Алевтина Ляшенко, Кирило Щербатюк, Руслан Русанов, Даніл Романовський, Дамір Купреішвілі, Максим Оводков, Тимофій Коваленко.

Бронзові медалі в актив записали Анна Фоміцька, Аліна Дуженко, Дар'я Константінова, Дмитро Гаміловський, Нікіта Каневський, Кіріл Крупський, Антоній Внученк, Олександр Косий, Важа Даіаурі.

Раніше повідомлялося, що збірна України з богатирського двоборства виграла командний залік чемпіонату Європи, здобувши п'ять золотих медалей.