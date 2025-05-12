Збірна України з 5 золотими медалями виграла ЧЄ-2025 з богатирського двоборства

Збірна України з богатирського двоборства виграла командний залік чемпіонату Європи, здобувши п'ять золотих медалей.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Синьо-жовті" випередили команди Німеччини (4 золота) та Грузії (2золота). Команди змагалися у двох дисциплінах (лог-ліфт та тяга).

Так, чемпіонами стали Людмила Цівун (до 63 кг), Тіана Добрая (до 82 кг), Валерій Газаєв (до 120 кг), Олександр Кутчер (Masters, до 90 кг), Тетяна Давиденко (Masters, до 73 кг).

Срібними призерами стали Марина Коба (Masters, до 73 кг) та Юлія Самарська (до 82 кг).

Бронзова медаль в активі Сергія Капустіна (Masters, до 90 кг).

Континентальна першість проходила в Німеччині.

Богатирське багатоборство – вид спорту, в кому атлети визначають найсильнішого спортсмена, змагаючись у різноманітних силових вправах. Кожне завдання поставлене так, аби учасники продемонстрували свою готовність сперечатися з силою тяжіння, піднімаючи колосальну вагу. Переможець визначається за сумарною кількістю очок, набраних у всіх вправах.