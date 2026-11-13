Красива перемога Аонішікі, чергова невдача Шіші: результати Kyushu Basho 2026

На Kyushu Basho 2026 у Фукуоці відбувся шостий змагальний день. Український рікіші Данило Аонішікі Явгусишин здобув четверту перемогу на турнірі. Натомість Сергій Шіші Соколовський продовжує невдалу серію.

Аонішікі зустрічався з Чураноумі. Після стартового тачі-ай японець почав тиснути.

Українець зумів перехопити ініціативу, завершивши сутичку красивим кидком.

Не вдалося перервати свою серію невдач Шіші. Сергій Соколовський поступився Рогі та продовжує залишатися єдиним, хто не знає смаку перемог.

Секіваке Атаміфуджі, який розпочав турнір із п'яти перемог поспіль, поступився колишньому озекі Асaноямі. Таким чином, японський рікіші втратив статус єдиного непереможеного учасника макуучі.

Озекі Кірішіма продовжив успішний виступ. Монгольський борець здолав Фуджірьогу та здобув п'яту перемогу в шести поєдинках.

Такий самий баланс тепер має й йокозуна Оносато, який упорався з Хакунофуджі.

Натомість інший йокозуна, Хошорю, після трьох поспіль поразок нарешті перервав невдалу серію. Монгольський рікіші переміг Такаясу та зрівняв баланс перемог і поразок – 3:3.

Після шести змагальних днів серед лідерів турніру залишаються Оносато, Кірішіма, Атаміфуджі та низка інших рікіші з балансом 5:1.

Таблиця Kyushu Basho 2026 після 6 днів

Розклад Kyushu Basho 2026 на 7 день

Наступним опонентом Аонішікі буде Фуджісеюн. Атлети за кар'єру зустрічалися двічі – обидва рази перемагав Данило.

Шіші боротиметься з монголом Асахакурю. Між ними рівність в очних зустрічах – 2:2. Щоправда монгол чудово виступає в Фукуоці, здобувши 5 перемог за 6 днів.

Нагадаємо, раніше Явгусишин висловився про свій старт на Kyushu Basho 2026.