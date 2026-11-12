Це тільки початок: Аонішікі – про посередній старт турніру Kyushu Basho

Українець Данило Аонішікі Явгусишин вірить, що після старту 3-2 він зможе покращити власні результати на турнірі Kyushu Basho 2026.

Слова озекі цитує Tokyo-sports.co.jp.

"Це лише початок. Я буду боротися у своєму стилі. Сподіваюся, що з цього моменту моя форма буде постійно поліпшуватися".

Він також висловився про успіх над Хакунофуджі під час 5 дня листопадового башо.

" Я першим схопив маваші. Я не хотів дати супернику цього зробити і вирішив діяти першим. Добре, що мені це вдалося", – сказав він із задоволеним виразом обличчя.

Наразі лише 23-річний Атаміфуджі йде без поразок. Атаміфуджі за кар'єру має 6 джун-юшо (других місць), але жодного разу не вигравав Кубок Імператора.

Зазначимо, що рік тому Данило виграв Kyushu Basho 2025. Після 5 днів українець мав показник 4-1, а після 10 – 9-1.

Завершив чемпіонат Явгусишин із результатом 12-3. Стільки ж мав і монгол Хошорю. Під час додаткового поєдинку плейоф Аонішікі переміг більш зіркового суперника.