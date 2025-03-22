Марія Музичук здобула першу перемогу на Гран-прі Кіпру

Завершились партії шостого туру четвертого етапу Гран-прі ФІДЕ, яке відбувається на Кіпрі.

Марія Музичук здобула свою першу перемогу на турнірі, перегравши Елізабет Петц з Німеччини.

Анна зіграла внічию із Чжу Цзінер та продовжує очолювати турнірну таблицю, на пів очка випереджаючи переслідувачку.

Сьогодні відбудеться сьомий тур Гран-прі Кіпру, в межах якого Анна Музичук зіграє проти Ольги Баделки, а її сестра зустрінеться за шаховою дошкою з Харікою Дроноваллі.

Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. У підсумку, дві найкращі шахістки Гран-прі потраплять до турніру претенденток.

Нагадаємо, що попередній етап Гран-прі ФІДЕ виграла росіянка Горячкіна.