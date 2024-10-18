ФІДЕ відсторонила від змагань ексукраїнця Шевченка

22-річного гросмейстера Кирила Шевченка, який раніше представляв Україну, відсторонили від змагань до кінця року.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

Шевченка, який наразі представляє Румунію, запідозрили у шахрайстві під час матчу командного чемпіонату Іспанії. Регулярна відсутність гросмейстера під час матчу в другому раунді викликала підозри, після чого в туалеті було знайдено телефон. Арбітри повідомили, що засіб зв'язку може бути пов’язаний із Кирилом.

У організації наголосили, що відсторонення є тимчасом та не означає, що він винен у шахрайстві.

Нагадаємо, що Шевченко є переможцем командного ЧЄ-2021 у складі України. Наразі представляє Румунію.