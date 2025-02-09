Ексчемпіон Ірландії з мотогонок засуджений за зґвалтування 7-річної дівчинки

Ексчемпіон Ірландії з мотогонок Коннор Бехан ув'язнений на 18 років за зґвалтування та сексуальне насильство над семирічною дівчинкою.

Про це повідомляє MailSport.

Вирок Бехану виніс Честерський коронний суд. За даними слідства, гонщик неодноразово піддавав жертву сексуальному насильству. Це почалося у травні 2019 року, дівчинці на той момент було 7 років.

Сам Коннор заперечував усі звинувачення, проте сліди сперми Бехана були знайдені на ковдрі, що належала жертві.

Захисник Адам Воткінс сказав, що Бехан мав проблеми з алкоголем і наркотиками через смерть свого батька.

"Це не пояснює і не виправдовує його поведінку, але дає уявлення про його труднощі в той час", – додав Воткінс.

33-річний Коннор Бехан брав участь у гонках на супербайках з 2004 по 2015 рік, а у 2014 році став чемпіоном Ірландії з шосейно-кільцевих перегонів серед супердвійок.

Нагадаємо, нещодавно через сексуальне насильство в бік неповнолітньої суд виніс обвинувачення чемпіону ОІ-1996.