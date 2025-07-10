Не бачив, як наздоганяють: швейцарець ледь не втратив бронзу після 11 годин марафону в Альпах
Вражаюча драма розігралася на фініші ультрамарафону серед гірських вершин Альп, а головним героєм став швейцарський трейлраннер Жан-Філіпп Чумі.
Після понад 11 годин виснажливої гонки, коли попереду лишалися лічені метри, спортсмен вирішив перейти на крок, не помітивши суперника за спиною.
Здавалося, бронзова медаль у нього в кишені. Але саме в цей момент звідкись із-за спини виринув французький бігун, який кинувся у шалену фінішну атаку.
Жан-Філіпп намагався відповісти ривком, але сили вже були на межі. Вболівальники завмерли – розв'язка виявилася на рівні фотофінішу.
На щастя для швейцарця, саме він перетнув лінію на секунду раніше. Момент миттєво став вірусним у соцмережах: боротьба за третє місце була не менш драматичною, ніж за золото.
Нагадаємо, не так давно сталася не менш епічна ситуація під час змагань ASICS Speed Race у Токіо. Кенійський легкоатлет, який впевнено лідирував у забігу на 10 км, втратив перемогу на останніх метрах дистанції через прикру помилку.