Не бачив, як наздоганяють: швейцарець ледь не втратив бронзу після 11 годин марафону в Альпах

Вражаюча драма розігралася на фініші ультрамарафону серед гірських вершин Альп, а головним героєм став швейцарський трейлраннер Жан-Філіпп Чумі.

Після понад 11 годин виснажливої гонки, коли попереду лишалися лічені метри, спортсмен вирішив перейти на крок, не помітивши суперника за спиною.

Здавалося, бронзова медаль у нього в кишені. Але саме в цей момент звідкись із-за спини виринув французький бігун, який кинувся у шалену фінішну атаку.

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Жан-Філіпп намагався відповісти ривком, але сили вже були на межі. Вболівальники завмерли – розв'язка виявилася на рівні фотофінішу.

На щастя для швейцарця, саме він перетнув лінію на секунду раніше. Момент миттєво став вірусним у соцмережах: боротьба за третє місце була не менш драматичною, ніж за золото.

🤯🤯 𝑳𝑬 𝑭𝑰𝑵𝑰𝑺𝑯 𝑫𝑼 𝑱𝑶𝑼𝑹 ! Duel au sommet dans l’ultime ligne droite entre le Suisse Jean-Philippe Tschumi (🇨🇭) et notre Français Gautier Airiau (🇫🇷). Ils se battent pour la troisième place des 90 kilomètres du 𝑴𝒂𝒓𝒂𝒕𝒉𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑴𝒐𝒏𝒕-𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄 👊



Selon vous… pic.twitter.com/BmL0GBzvb5 — RUN’IX (@RUN_IX) June 27, 2025

Нагадаємо, не так давно сталася не менш епічна ситуація під час змагань ASICS Speed Race у Токіо. Кенійський легкоатлет, який впевнено лідирував у забігу на 10 км, втратив перемогу на останніх метрах дистанції через прикру помилку.