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Не бачив, як наздоганяють: швейцарець ледь не втратив бронзу після 11 годин марафону в Альпах

Богдан Войченко — 10 липня 2025, 15:33
Скріншот
Не бачив, як наздоганяють: швейцарець ледь не втратив бронзу після 11 годин марафону в Альпах

Вражаюча драма розігралася на фініші ультрамарафону серед гірських вершин Альп, а головним героєм став швейцарський трейлраннер Жан-Філіпп Чумі.

Після понад 11 годин виснажливої гонки, коли попереду лишалися лічені метри, спортсмен вирішив перейти на крок, не помітивши суперника за спиною.

Здавалося, бронзова медаль у нього в кишені. Але саме в цей момент звідкись із-за спини виринув французький бігун, який кинувся у шалену фінішну атаку.

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Жан-Філіпп намагався відповісти ривком, але сили вже були на межі. Вболівальники завмерли розв'язка виявилася на рівні фотофінішу.

На щастя для швейцарця, саме він перетнув лінію на секунду раніше. Момент миттєво став вірусним у соцмережах: боротьба за третє місце була не менш драматичною, ніж за золото.

Нагадаємо, не так давно сталася не менш епічна ситуація під час змагань ASICS Speed Race у Токіо. Кенійський легкоатлет, який впевнено лідирував у забігу на 10 км, втратив перемогу на останніх метрах дистанції через прикру помилку.

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