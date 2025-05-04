Фатальний поворот: кенійський бігун втратив "золото" через неймовірну помилку на фініші

На змаганнях ASICS Speed Race у Токіо сталася справжня спортивна трагедія.

Кенійський легкоатлет Вінсент Кібет Лангат, який впевнено лідирував у забігу на 10 км, втратив перемогу на останніх метрах дистанції через прикру помилку – він просто не звернув на фініш!

Читайте також : Кенійка Нгетич встановила новий світовий рекорд у бігу на 10 км

Все йшло ідеально: Лангат вирвався вперед і вже бачив перемогу. Але на вирішальному відрізку дистанції він пробіг повз поворот, що вів до фінішної прямої, і цим миттєво скористалися конкуренти.

Перемогу несподівано здобув ефіоп Джемал Йіпер, а другим фінішував ще один кенійський атлет – Віктор Кірпіто.

Лангат, який ще кілька секунд тому був беззаперечним лідером, на жаль, змушений був задовольнитися лише бронзою.

Нагадаємо, напередодні в США відбувся Бостонський марафон, переможцем якого став спорстмен з Кенії, встановивши другий найкращий результат за всю історію змагань.