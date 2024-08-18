Бойко пройшов у чвертьфінал Q Tour зі снукеру

Український снукерист Юліан Бойко успішно стартував на турнірі Q Tour 2024 перемігши англійця Ліама Хайфілда.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2.

Українець з самого початку зайняв позицію лідера, і навіть мав шанси здобули перемогу з нульовим спротивом, але Ліам зміг відіграти дві подачі. Втім, для Юліана це не стало проблемою, і він впевнено переміг свого суперника.

У чвертьфіналі Бойко зустрінетсья з досвідченим суперником із Великої Британії Раяном Девісом. Зазначимо, що Q Tour — це серія турнірів зі снукеру, яка є головним відбірковим етапом до Світового снукерного мейн-туру.

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