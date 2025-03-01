13-річна українка, яка втратила обидві ноги, пробігла марафон у Японії
13-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську, взяла участь у марафоні в Японії.
Про це повідомляє пресслужба Шахтаря.
Подія відбулася 1 березня у Токіо. Українка пробігла 5 км дружнього забігу в межах марафону Токіо (Tokyo Marathon Friendship Run).
Дівчинка взяла участь у цій події в благодійних цілях. Спільно з UNBROKEN Foundation Яна збирала кошти на два спортивні протези для 36-річного ветерана бригади "Азов" Олександра Жавненка: чоловік втратив ноги неподалік Торецька.
Зауважимо, що у подорожі до Токіо дівчинці допоміг донецький Шахтар, а також колишній головний тренер "гірників" Паулу Фонсека.
Нагадаємо, Степаненко вже брала участь в подібних змаганнях. У квітні минулого року вона пробігла Бостонський марафон на протезах.