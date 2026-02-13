Мандзин: Програв ходом, бо дистанція була дуже тяжкою

Дебютант Олімпійських ігор 2026 Віталій Мандзин відмітив складність траси в Антхольц-Антерсельві під час спринтерської гонки.

Про це 22-річний біатлоніст розповів пресслужбі НОК України.

У високогір'ї важко підтримувати високий темп. Наприкінці дистанції втома далася взнаки.

"Один промах – це ніби небагато, але хотілося чисто стріляти. Насправді, сьогодні зробив все максимально можливе від себе і вважаю, що це робочий результат. Програв ходом, бо дистанція була дуже тяжкою. На високогір'ї дуже тяжко біжиться. Спринт – це високі швидкості, де від старту до фінішу ти повинен тримати темп, що я і намагався робити. На останньому колі відчув, що трохи не вистачило сил, але зробив все, що міг", – сказав Мандзин.

У наступних гонках Віталій спробує покращити результат, враховавши особливості траси.

"Високогір'я – це особливості, з якими ми тренуємося, тож будемо готуватися до наступних стартів і показувати кращий результат", – додав Мандин.

Нагадаємо, що Віталій Мандзин у спринтерській гонці показав найкращий результат серед українців, фінішувавши на 24 місці. До тридцятки кращих також потрапив Дмитро Підручний.

Саме ці два біатлоністи представлять Україну в гонці переслідування, що відбудеться у неділю, 15 лютого.

Раніше Підручний оцінив свій виступ у спринті та висловився стурбованість рішенням МОК стосовно Владислава Гераскевича.