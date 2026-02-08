"Вороги Італії": Мелоні засудила мітингувальників, які виступали проти Олімпійських ігор-2026

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко засудила дії антиолімпійських активістів, назвавши їх "ворогами Італії". Така реакція політикині була викликана заворушеннями, що спалахнули під час демонстрації в Мілані в суботу ввечері.

Свою реакцію на ці події вона поширила на власній сторінці в Instagram.

"Тисячі і тисячі італійців в ці години працюють, щоб все працювало під час Олімпійських ігор. Багато хто з них робить це на волонтерських засадах, тому що хочуть, щоб їхня країна виглядала добре, щоб нею захоплювалися і поважали.

А ще є вони: вороги Італії та італійців, які протестують "проти Олімпійських ігор", і ці кадри потрапляють на екрани телевізорів у половині світу. Після того як інші перерізали залізничні кабелі, щоб завадити відправленню поїздів.

Ще раз висловлюємо солідарність з правоохоронними органами, містом Міланом і всіма тими, чия праця буде змарнована цими бандами злочинців".

Нагадаємо, що на вулиці Мілана вийшло близько 10 000 людей. Мітингувальники висловлювали протест проти високої вартості житла та екологічних проблем, пов'язаних із проведенням Олімпійських ігор-2026. Група з близько 100 протестувальників відділилася від основної колони та атакувала поліцію, кидаючи петарди, димові шашки та пляшки.