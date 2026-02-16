Українська правда
Вперше в історії на одній Олімпіаді виступили мати і син

Сергій Шаховець — 16 лютого 2026, 13:40
Сара Шлепер та її син Лассе Гахіола

Неординарна подія сталася на Олімпіаді-2026 в Італії. Вперше в історії на одних Іграх змагалися мати і її син – Сара Шлепер та Лассе Гахіола, які представляють Мексику.

Про це повідомив сайт зимових Олімпійських ігор 2026.

46-річна Сара Шлепер – знакова фігура в гірськолижному спорті. Найбільших успіхів вона досягла виступаючи під прапором США. Для легендарної спортсменки Олімпіада в Італії вже сьома за ліком. Найкращим її виступом стало 10 місце у слаломі у складі американської команди в Турині-2006.

За свою спортивну кар'єру вона брала участь в 11 чемпіонатах світу. У 2011 році Шлепер вже завершувала виступи, символічно з'їхавши зі схилу, тримаючи в руках 3-річного сина.

На той час вона була одружена з мексиканцем Федеріко Гахіолою. У червні 2014 року Сара відновила кар'єру, але вже в статусі мексиканки.

У Мілані-2026 Шлепер виступає разом зі своїм 18-річним сином Лассе Гахіолою. У супергіганті легендарна гірськолижниця посіла 27 місце, а у гігантському слаломі не завершила дистанцію.

14 лютого у Мілані дебютував її син Лассе. У кваліфікації гігантського слалому він посів 53 місце.

Зазначимо, що Сара Шлепер побила ще один рекорд. Вона стала найстаршою гірськолижницею в історії Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри в Італії триватимуть до 22 лютого. Слідкуйте за найцікавішими подіями десятого змагального дня у текстовому онлайні.

