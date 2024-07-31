Журналістка Суспільного Юлія Пазенко є справжнім криптонітом збірної країни-терористки з хокею.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Максиму Розенку.

"На своїй першій Олімпіаді в Турині-2006 я потрапила на чвертьфінал Росія — Фінляндія. Росія була фаворитам, але поступилася, що для багатьох стало несподіванкою. Тобто історія, яка відбувається вперше, може бути випадковою. Але потім, у Ванкувері-2010 я знов прийшла на чвертьфінал Росія — Канада. І канадці зрештою виграли 7:3. Тоді й виникла історія з кармою.

Шкода, що на трьох наступних зимових Олімпіадах у 2014, 2018 та 2022 роках я працювала з Києва, тож не мала можливості відвідувати матчі "нейтралів". Результати їх виступів на цих хокейних турнірах відомі. Тому висновки робіть самі", — сказала Пазенко.