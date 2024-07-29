Усик — про поразку Ловчинського на Олімпіаді: Його треба підтримати

Український боксер Олександр Усик вважає, що його земляка Дмитра Ловчинського треба підтримати після поразки на Олімпіаді-2024.

Про це чемпіон світу розповів у коментарі для Суспільне Спорт.

"Я не здивований, це бокс. Треба було готуватися до цього хлопця. Він дуже гарно представляв нашу країну, те, що він програв — так буває, це спорт. Треба зробити роботу над помилками та рухатися далі. Він молодий хлопець. Його треба лише підтримати", — сказав Усик.

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"Два поєдинки побачив — бокс дуже гарно розвивається і крокує вперед. Багато хлопців, які боксують тут, через рік-два ми їх почуємо у професіоналах. Представник Узбекистану Джалалов, наприклад, він олімпійський чемпіон, чемпіон світу, представляє свою країну. Рівень боксу гарний, але треба змінювати підхід до організації на світовому рівні", — розповів Олександр.

Нагадаємо, Ловчинський поступився австралійцю Теремоану Джуніору на старті олімпійського турніру у ваговій категорії понад 92 кг.

Напередодні Чемпіону стало відомо, що Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі.