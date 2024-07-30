Ротань відреагував на поразку від Аргентини на Олімпіаді-2024

Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань вважає, що його команда не заслуговувала на поразку у третьому турі групового етапу Олімпійських ігор-2024 від Аргентини (0:2).

Про це Ротань розповів у коментарі після матчу.

"Ми грали не гірше Аргентини й не заслуговували на поразку. Те, що ми на цьому турнірі, – великий успіх нашої країни", — сказав Ротань.

"Синьо-жовті" набравши три очки на груповому раунді, завершила виступ на дебютних для себе Іграх. Аргентинці з другого місця вийшли в 1/4 фіналу, де протистоятимуть переможцю групи А.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.