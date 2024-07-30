Прорахувалися, але де? Подарунковий смартфон Samsung "залагав" на нагородженні велогонщиків

На нагородженні призерів роздільної шосейної гонки Олімпійських ігор-2024 стався цікавий казус.

Одним із головних спонсорів цієї Олімпіади є Samsung, і компанія обрала оригінальний піар-хід — на нагородженні медалісти мають робити селфі на новий смартфон технологічно гіганта.

Але Ремко Евенепул, Філіппо Ганна та Ваут ван Ерт, які посіли 1, 2 та 3 місця відповідно, просто не змогли "клацнутися". Вони зловили баг прямо на олімпійському п’єдесталі, і після кількох спроб вирішили обійтися без селфі.