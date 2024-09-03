Загребельний не зміг здобути медаль у стрибках у довжину на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у стрибках у довжину серед представників класу Т37. У фіналі виступив українець Владислав Загребельний.

Друга спроба для представника України виявилася найкращою. Він стрибнув на 5,96 метра, що стало його кращим результатом сезону. Проте цього не вистачило, щоб зачепитися за медаль, і він посів 6 місце з 9-ти.

Легка атлетика. Стрибки у довжину, чоловіки. Т37:

1. 🥇 Браян Ліонель Імпелліццері (Аргентина) — 6.42 метра;

2. 🥈 Орійо Самсон (Кенія) — 6.20;

3. 🥉 Матеус Еванжеліста Кардозу (Бразилія) — 6.20;

...

6. Владислав Загребельний (Україна) — 5.96.

Зазначимо, що Загребельний є олімпійським чемпіоном. Він здобув золото в цій дисципліні в Токіо-2020.

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.